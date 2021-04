L’acteur et cinéaste italien Roberto Benigni recevra un Lion d’Or saluant l’ensemble de sa carrière lors de la prochaine édition de la Mostra de Venise présentée du 1er au 11 septembre.

André Duchesne

La Presse

D’aucuns associent évidemment Benigni pour son film La vie est belle dans lequel il incarnait un père juif qui, emprisonné dans un camp de concentration nazi avec son fils, avait inventé tout un univers pour faire croire à ce dernier être au cœur d’un grand jeu.

Benigni avait aussi écrit le scénario et réalisé ce film ayant obtenu de nombreuses récompenses dont le Grand Prix du Jury à Cannes ainsi que les Oscars du meilleur film étranger et du meilleur acteur.

Or, Benigni, 68 ans, a joué dans plus de 20 films depuis 1977, dont quelques-uns sont de son cru. Parmi les titres, nommons La Luna de Bernardo Bertolucci, Clair de femme de Costa-Gavras, Le fils de la panthère rose de Blake Edwards, Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi et deux fois Pinocchio (de lui-même et de Mattea Garrone, où il incarne Geppetto).

« Mon cœur est rempli de joie et de gratitude, a déclaré Benigni à la suite de cette annonce. C’est un immense honneur de voir ainsi mon travail reconnu par le Festival international du film de Venise. »

La Mostra en sera à sa 78e édition.