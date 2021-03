Projection extérieure du fil The Union lors de la soirée d'ouverture du Tribeca Film Festival de New York, le 20 avril 2011.

(New York) Le Festival du film de Tribeca a annoncé lundi qu’il prévoyait tenir sa 20e édition en personne en juin et des projections en plein air réparties dans les cinq arrondissements de New York.

Jake Coyle

The Associated Press

Le festival qui se tient au printemps — annulé l’année dernière en raison de la pandémie — se tournera plutôt vers l’été pour sa prochaine édition, s’étalant sur 12 jours à compter du 9 juin. Tribeca projettera des films dans des lieux extérieurs de la ville, notamment Battery, Hudson Yards, Pier 57 Rooftop, Brookfield Place, MetroTech Commons à Brooklyn et Empire Outlets à Staten Island. Le festival utilisera également un écran haute définition de 12 mètres à d’autres endroits.

« Le Festival du film de Tribeca est né de notre mission de rassembler les gens au lendemain du 11 septembre. Nous le faisons toujours », a déclaré le cofondateur de Tribeca, Robert De Niro.

« Et alors que New York émerge de l’ombre de la COVID-19, il semble juste de rassembler les gens à nouveau en personne pour notre festival du 20e anniversaire. »

Tribeca a progressivement élargi l’empreinte de son festival annuel, s’étendant au-delà de son quartier homonyme du centre-ville. Il a régulièrement organisé des projections en plein air de style « ciné-parc » dans les rues de la ville, une initiative qu’il a étendue à l’échelle nationale l’année dernière dans une série de projections « ciné-parc » organisées à travers le pays pour projeter des films classiques.

Les grands festivals de cinéma — le Festival international du film de Berlin et le Festival du film SXSW à Austin, au Texas — se sont jusqu’à présent déroulés virtuellement. L’année dernière, Tribeca a également mis en ligne une petite section de films.

Mais avec l’augmentation des vaccinations et la saisonnalité potentielle du virus, l’été s’annonce plus prometteur pour les plus grands festivals de cinéma du monde. Le Festival de Cannes, qui se tient généralement en mai, vise un festival en personne en juillet.

Les plans de Tribeca ont été élaborés de concert avec l’initiative NY PopsUp, qui s’efforce de ramener le divertissement en direct. Les organisateurs et les contributeurs de Tribeca espèrent que le festival de cette année contribuera à stimuler la revitalisation de la ville.

« Cette année, le festival met à nouveau en lumière la résilience et la créativité de notre ville, et tout comme nous l’avons fait depuis le début, Bloomberg est heureux de soutenir cette grande tradition, qui contribuera une fois de plus à élever l’esprit de notre ville », a déclaré l’ancien maire new-yorkais Michael Bloomberg et fondateur de Bloomberg Philanthropies, un contributeur régulier de Tribeca.