Le documentaire Queen Lear, qui raconte la tournée d’une troupe de théâtre féministe dans le sud de la Turquie, a remporté le Grand prix du 39e Festival international du film sur l’art (FIFA), qui se poursuit jusqu’au 28 mars.

Simon Chabot

La Presse

« « Si vous pouvez moissonner, vous pouvez agir » : cette phrase puissante des actrices de la troupe du Théâtre d’Arslanköy nous a ramenés à l’essence du théâtre, et rappelé que l’art peut être un instrument de révolution », écrit le jury à propos de ce de film de Pelin Esmer.

Beijing Spring, réalisé par Andy Cohen et Gaylen Ross, s’est vu attribuer le Prix spécial du jury, qui s’est dit très impressionné par ce film qui s’attarde à une brève période où la liberté d’expression a été tolérée en Chine, en 1978-1979. « La liberté d’expression est toujours d’actualité, non seulement en Chine, mais dans de nombreux endroits du monde », ont souligné les jurés, parmi lesquels se trouvent l’actrice et dramaturge Christine Beaulieu ainsi que la réalisatrice et metteure en scène Brigitte Poupart.

PHOTO FOURNIE PAR LE FIFA Beijing Spring, réalisé par Andy Cohen et Gaylen Ross, s’attarde à une brève période où la liberté d’expression a été tolérée en Chine, en 1978-1979.

Deux films se partagent le Prix du meilleur essai : Akeji, le souffle de la montagne, de Corentin Leconte et Mélanie Schaan, sur la vie de Maître Akeji, un artiste de renom qui vient reclus avec sa compagne dans les montagnes japonaises, et J’ai retrouvé Christian B., d’Alain Fleischer, qui suit le parcours atypique et fascinant de l’artiste Christian Boltanski.

Le Prix du meilleur portrait est allé à The Vasulka Effect, un documentaire sur des pionniers de l’art vidéo, Woody et Steina Vasulka, réalisé par Hrafnhildur Gunnarsdóttir. Celui de la meilleure œuvre canadienne a été attribué à Habiter le mouvement-Un récit en 10 chapitres, un film-poème sur la danse signé Béatriz Mediavilla.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FILM Habiter le mouvement-Un récit en 10 chapitres, film-poème sur la danse signé Béatriz Mediavilla, a remporté le Prix de la meilleure œuvre canadienne au 39e FIFA.

Enfin, des jurys distincts ont décerné des prix aux courts métrages suivants : Being and Becoming de Maite Abella (meilleur court métrage), Navigation de Marlene Millar (meilleur court métrage canadien) et Enracinée d’Annie Leclair (mention spéciale).

Le 39e FIFA se poursuit en ligne jusqu’au dimanche 28 mars. Pour le dernier week-end, le festival offre un passeport à 25 $ qui permet de visionner toute la programmation.

