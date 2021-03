Entrevues

Tête-à-tête avec Micheline Lanctôt

Pour la suite du cinéma

La cinéaste et comédienne Micheline Lanctôt est marraine depuis sa création, il y a 10 ans, du Prix collégial du cinéma québécois (PCCQ). Le film primé, qui sera dévoilé le 27 mars, sera choisi par des élèves de 54 cégeps, parmi cinq finalistes : les documentaires Les Rose, de Félix Rose, et Je m’appelle humain, de Kim O’Bomsawin, ainsi que les fictions Nadia Butterfly, de Pascal Plante, Jusqu’au déclin, de Patrice Laliberté, et Mafia Inc., de Podz. Bilan d’une année pandémique de cinéma.