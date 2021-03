Black Widow et Cruella seront lancés en salles et sur Disney+

Deux importantes productions attendues au cinéma, Black Widow et Cruella, auront finalement droit à une sortie hybride, soit simultanément en salle et sur la plateforme Disney+. Black Widow, des Studios Marvel, censé être présenté en mai prochain, ne sortira finalement que le 9 juillet.

Marissa Groguhé

La Presse

Le film en prises de vues réelles Cruella, mettant en vedette Emma Stone dans le rôle-titre, maintient sa date de lancement initiale, soit le 28 mai.

Rappelons que Black Widow, premier film de la nouvelle phase de Marvel, devait initialement être présenté en mai 2020. C’est en fait la quatrième fois maintenant que l’on repousse les débuts du film avec Scarlett Johansson. On ignore si cela forcera le report d’autres chapitres de Marvel à venir.

Ces décisions de Disney Media et d’Entertainment concernant la distribution résultent d’une « volonté d’offrir un choix aux consommateurs et de répondre aux préférences, en sans cesse évolution, du public », explique-t-on dans un communiqué de presse.

Le film d’animation Luca, de Disney et Pixar, sera présenté exclusivement sur Disney+le 18 juin. Les dates de sortie en salle de quelques autres films ont été reportées : L’Homme libre (13 août), Shang Chi and the Legend of the Ten Ring (3 septembre), Kingsman : Première mission (22 décembre) et Mort sur le Nil (11 février 2022).