(Los Angeles) Cité 10 fois, Mank, de David Fincher, part favori pour la prochaine cérémonie des Oscars. The Father, de Florian Zeller, Judas and the Black Messiah, de Shaka King, Minari, de Lee Isaac Chung, Nomadland, de Chloé Zhao, Sound of Metal, de Darius Marder, et The Trial of the Chicago 7 ont été sélectionnés dans six catégories. Promising Young Woman, d’Emerald Fennel, cité cinq fois, complète la liste des candidats dans la catégorie du meilleur film de l’année.

Marc-André Lussier

La Presse

Portant à l’écran un scénario écrit par son père Jack, David Fincher s’est intéressé dans Mank, un film tourné en noir et blanc, au scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz, plutôt qu’à son réalisateur, Orson Welles. Le récit explore ainsi le milieu hollywoodien des années 30 et du début des années 40 sous un autre angle. Il révèle ainsi à quel point celui qui, pressé d’écrire un scénario en peu de temps, a nourri de ses observations personnelles un film considéré pendant longtemps comme le meilleur de l’histoire du cinéma.

Pour la première fois de l’histoire des Oscars, deux femmes sont en lice dans la catégorie de la meilleure réalisation. Onze ans après le sacre de Kathryn Bigelow grâce à The Hurt Locker, toujours seule lauréate dans cette catégorie, Chloé Zhao (Nomadland) et Emerald Fennell (Promising Young Woman) figurent parmi les cinq finalistes aux côtés de David Fincher (Mank), Lee Isaac Chung (Minari) et – surprise ! – Thomas Vinterberg (Another Round).

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby (Pieces of a Woman), Frances McDormand (Nomadland) et Carey Mulligan (Promising Young Woman) sont en lice pour l’Oscar de la meilleure actrice ; Riz Ahmed (Sound of Metal), Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) et Steven Yeun (Minari) ont été retenus dans la catégorie du meilleur acteur.

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Nommé grâce à sa performance dans Ma Rainey’s Black Bottom, Chadwick Boseman pourrait recevoir un Oscar à titre posthume.

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Amanda Seyfried (Mank), Yuh-Jung Youn (Minari), Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Leslie Odom Jr. (One Night in Miami), Paul Raci (Sound of Metal) et Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah) sont cités dans les categories d’interprétation de soutien.

Le film danois Another Round (exploité au Québec sous le titre Alcootest), de Thomas Vinterberg part favori dans la catégorie du meilleur film international. Les quatre autres finalistes sont Quo Vadis, Aida ? de Jasmila Zbanic (Bosnie-Herzégovine), Better Days de Terek Tsang (Hong Kong), Collective d’Alexander Nanau (Roumanie) et L’homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania (Tunisie).

La 93e Soirée des Oscars aura lieu le 25 avril 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles.