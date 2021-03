Maripier Morin, qui a interrompu sa carrière l’été dernier après avoir été dénoncée par Safia Nolin pour une agression physique et du harcèlement, défendra le rôle principal de la comédie dramatique Arlette ! de Mariloup Wolfe, a appris La Presse. Elle y incarnera une jeune ministre de la Culture devant prendre sa place dans un milieu hostile.

André Duchesne

La Presse

Le tournage du long métrage s’amorcera lundi à Montréal. En entrevue téléphonique, le producteur André Rouleau de Caramel Films a défendu avec fermeté et conviction le choix de Maripier Morin. La comédienne, dit-il, a droit à une deuxième chance et s’est largement démarquée pour l’obtention du rôle.

« Nous sommes très fiers de travailler avec Maripier, lance M. Rouleau. À un moment donné dans la vie, il faut regarder en avant et cesser de regarder en arrière. Il y a des gens qui reconnaissent leurs erreurs et il faut leur redonner une chance. Et en audition, Maripier était la meilleure. »

À l’instar d’une trentaine d’autres comédiennes, Mme Morin a été invitée à participer à une audition pour le rôle principal du film. Une deuxième audition s’est ajoutée, et chaque fois, elle s’est démarquée, a déclaré M. Rouleau.

Ça n’a pas été pris à la légère. Après deux séries d’auditions, elle incarnait le mieux le personnage d’Arlette. Le producteur André Rouleau

Tous les partenaires ont été informés de ce choix artistique et le producteur affirme n’avoir eu à convaincre personne du bien-fondé de cette décision.

« On a réfléchi à tout ça, a indiqué M. Rouleau. On a parlé avec nos investisseurs, avec notre distributeur [Films Opale], etc. On leur a dit que la meilleure décision était de prendre la meilleure actrice. Il ne faut pas stigmatiser les gens à vie. Je suis très à l’aise avec cette décision. Je vous dirais que je suis content, d’une certaine façon, de pouvoir aider Maripier à se replacer dans la vie, car c’est une fille de grande valeur. »

Histoire et distribution

Outre Maripier Morin, Arlette ! mettra en vedette Gilbert Sicotte, Benoît Brière, David La Haye, Kathleen Fortin, Paul Ahmarani, Emmanuel Schwartz, Micheline Lanctôt, Alexandre Nachi, Carmen Sylvestre, Sandrine Bisson, Claudia Ferri, Pierre Verville et Gaston Lepage.

Écrit par Marie Vien (scénariste de La passion d’Augustine et de 14 jours, 12 nuits), le film décrit le parcours d’Arlette Saint-Amour, recrutée par le premier ministre du Québec « pour rajeunir l’image de son gouvernement ». Nommée à la tête du ministère de la Culture, elle créera « un véritable buzz ».

« Téméraire, elle n’hésite pas à affronter le plus puissant d’entre tous : le ministre des Finances », incarné par David La Haye, peut-on lire dans le synopsis fourni par Caramel Films. « Ce film s’articule autour d’un grand thème : le pouvoir de l’image. Arlette ! nous entraîne dans les coulisses de l’Assemblée nationale, là où le loufoque côtoie le sérieux, où la comédie embrasse le drame. »

Le producteur précise qu’avant de faire le saut en politique, le personnage d’Arlette dirigeait un magazine de mode. À l’Assemblée nationale, elle essuiera des commentaires désobligeants.

C’est une belle femme qui doit travailler plus fort que les hommes pour arriver à la même place. Il y a des commentaires sexistes, comme ça existe encore en 2021. On a fait du chemin, mais ça existe encore. Le producteur André Rouleau, à propos du personnage principal du film Arlette !

Comme l’histoire se passe à l’Assemblée nationale, la part la plus importante du tournage se déroulera à Québec. Après une dizaine de jours à Montréal, le plateau s’y transportera à partir du 27 mars pour un mois.

En même temps que La faille

Arlette ! n’est pas le premier rôle que décroche Maripier Morin depuis l’éclatement de l’affaire. Le producteur Charles Lafortune a confirmé le retour de son personnage de Sophie dans la série policière La faille, dont la saison 2 arrivera sur Club Illico à la fin de l’année.

En entrevue avec Patrick Huard au talk-show La tour, M. Lafortune disait croire Safia Nolin et être d’accord avec sa décision de dénoncer le comportement de Maripier Morin. Mais il affirmait aussi que « chacun a le droit de se réhabiliter ».

La décision de Caramel Films de confier le rôle-titre d’Arlette ! à Maripier Morin a coïncidé, à peu de choses près, avec la confirmation de son retour dans La faille. André Rouleau est conscient que son choix ne fait pas l’unanimité.

À l’âge où je suis rendu, j’ai appris à assumer ma décision. S’il y a des gens, et c’est certain qu’il y en aura, qui ne sont pas prêts à pardonner, il leur revient de vivre avec ça. Moi, je n’ai pas eu à me mettre à genoux ni à convaincre personne. André Rouleau, producteur d’Arlette !

L’été dernier, Maripier Morin avait présenté ses excuses à la suite de la dénonciation de Safia Nolin, qui l’avait notamment accusée de l’avoir harcelée et mordue lors d’une soirée dans un bar en 2018. L’animatrice avait avoué avoir eu un comportement répréhensible envers la chanteuse et admis, par le fait même, être à l’origine d’une situation d’abus et d’excès.

Quelques mois plus tard, en octobre, Mme Morin avait affirmé avoir fait une « prise de conscience nécessaire », avec l’aide de professionnels. « Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j’apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s’exprime dans toutes les sphères de ma vie », avait-elle écrit sur son compte Instagram.

La maison de production Caramel Films est derrière le succès de films tels Mafia Inc., La Bolduc, Funkytown et Starbuck.

La Presse a demandé à s’entretenir avec Maripier Morin et Mariloup Wolfe, mais la production a refusé.