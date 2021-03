L'acteur Dev Patel dans le film The Personal History of David Copperfield en 2019.

Le géant Netflix aurait allongé quelque 30 millions de dollars pour mettre la main sur la distribution du film Monkey Man réalisé par l’acteur britannico-indien Dev Patel, une première pour ce dernier.

André Duchesne

La Presse

L’entente, dévoilée vendredi matin sur le site du magazine spécialisé Deadline, indique que la présentation d’extraits du film, dont le tournage est terminé, durant le European Film Market, salon tenu en parallèle avec la Berlinale, a causé une impression très favorable dans le milieu. Des lors, une course à l’acquisition des droits s’est amorcée, Netflix coiffant ses concurrents.

Monkey Man est un thriller dans lequel le personnage principal incarné par Dev Patel sort de prison en Inde et peine à renouer avec cette société ayant perdu ses repères culturels. L’homme est habité d’un désir de revanche contre ceux qui l’ont dépouillé de tout après l’avoir envoyé derrière les barreaux.

Les acteurs Sobhita Dhulipala, Brahim Chab et Sikandar Kher sont aussi de la distribution.

Selon Deadline, Pavel a aussi participé à l’écriture du scénario. Le film devait être tourné en Inde mais le plateau s’est déplacé en Indonésie en raison de la pandémie.

Révélé par son rôle de Jamal dans le film multi-oscarisé Slumdog Millionaire de Danny Boyle, Dev Patel a depuis joué dans plusieurs films renommés tels Indian Palace, Lion et The Personnal History of David Copperfield.

À l’exception d’une dizaine de pays, Netflix a acquis les droits internationaux du film. Monkey Man doit sortir en 2022.