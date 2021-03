L’acteur canadien-anglais Colm Feore (Bon Cop, Bad Cop) sera une des vedettes du film Six Guns for Hire, un western post-apocalyptique dont le tournage a débuté ces derniers jours à Toronto.

André Duchesne

La Presse

L’annonce en a été faite plus tôt vendredi matin sur le site du magazine hollywoodien Variety. Écrit et réalisé par Matt Campagna, le film est le troisième d’une trilogie (les deux premiers étant Six Reasons Why et Six Days to Die) tous campés dans le même monde post-apocalyptique mais sans que les histoires ne soient liées les unes aux autres.

Dans Six Guns for Hire, on suivra un groupe de bandits qui, étrangers l’un à l’autre, se séparent le butin d’un vol important. Jusqu’à ce que l’enquête d’un détective leur fasse comprendre que la réalité n’est peut-être pas celle qu’ils croyaient.

Dean Wint, Oyin Oladejo et Patrick Kwok-Choon sont aussi de la distribution.

On peut voir actuellement Colm Feore dans le film My Salinger Year de Philippe Falardeau.