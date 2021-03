PHOTO SEARCHLIGHT PICTURES VIA ASSOCIATED PRESS

Les prestigieux British Academy Film Awards, souvent cités comme l’équivalent anglais des Oscars américains, ont dévoilé leur liste de nominations, dominée par Nomadland et Rocks.

Léa Carrier

La Presse

La British Academy of Film and Television Arts a annoncé les films sélectionnés mardi, tout juste un mois avant la cérémonie, qui doit se tenir les 10 et 11 avril prochain. Le long métrage américain Nomadland (Chloé Zhao), qui a raflé le prix du meilleur film dramatique aux Golden Globes, est nommé dans sept catégories, dont meilleur film et meilleure actrice. Le film Rocks (Sarah Gavron) se démarque avec autant de nominations, notamment dans la catégorie du meilleur film britannique.

The Father (Florian Zeller), The Trial of the Chicago 7 (Aaron Shorkin), The Mauritanian (Kevin Macdonald) et Promising Young Woman, (Emerald Fennel), tous nommés dans la catégorie du meilleur film, les suivent de près, avec chacun plus de trois nominations.

La cérémonie, qui devait avoir lieu le 14 février, a été repoussée après que l’Académie a annoncé le report de la remise des Oscars à la fin avril.

Pour voir toutes les nominations, rendez-vous ici.