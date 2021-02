La plupart des cinémas Cineplex du Québec rouvriront à temps pour la relâche, dont une dizaine dès ce vendredi, a annoncé lundi l’entreprise basée à Toronto.

Josée Lapointe

La Presse

On pourra y voir des films qui avaient pris l’affiche à l’automne 2020, mais dont la vie en salle avait été très courte, comme La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette et le film historique De Gaulle, mais aussi des nouveautés comme le film d’animation québécois Félix et le trésor de Morgäa et la superproduction Wonder Woman 1984, qui avait été lancé en vidéo sur demande en décembre.

Pour se conformer aux mesures sanitaires, un maximum de 250 personnes par salle, ou 50 % de leur capacité, seront admises. Cineplex se pliera aussi à la directive gouvernementale et il ne sera pas possible d’y acheter du maïs éclaté, sauf dans la salle de Gatineau.

« Mais nous n’avons aucun doute sur le fait que les dispositifs de sécurité que nous avons mis en place nous permettraient de le servir et de le consommer en toute sécurité dans nos emplacements, précise le vice-président principal de l’exploitation chez Cineplex, Daniel Séguin. Les films et le maïs éclaté vont de pair, et nous attendons avec impatience le jour où nos invités pourront à nouveau vivre cette expérience cinématographique au complet. »

En tout, ce sont 16 cinémas qui rouvriront leurs portes ce week-end, soit 11 vendredi et 5 samedi.