Les salles de cinéma rouvriront le 26 février, même en zone rouge

L’annonce de la réouverture des salles partout au Québec est accueillie avec prudence et soulagement par les exploitants. Ils souhaitent que cette fois soit vraiment la bonne et qu’il soit possible de vendre pop-corn et friandises aux cinéphiles. Sans cela, certaines salles pourraient rester fermées.