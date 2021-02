Ryan O’Neal et Ali MacGraw dans Love Story

Les étoiles d’Ali MacGraw et Ryan O’Neal réunies

Afin de célébrer la Saint-Valentin et souligner les 50 ans de la sortie du film Love Story, les étoiles des comédiens Ali MacGraw et Ryan O’Neal seront immortalisées sur la célèbre allée des célébrités d’Hollywood ce vendredi.

André Duchesne

La Presse

Et ce qui rend la cérémonie encore plus unique plaide la Chambre de Commerce d’Hollywood, gestionnaire du fameux Walk of Fame, est que ces étoiles rejoindront celle de la regrettée Farah Fawcett, la conjointe d’O’Neal dans la vie réelle.

Évidemment, la cérémonie accompagnant ce dévoilement sera entièrement virtuelle cette année. Mais O’Neil et MacGraw, qui ont tous deux 81 ans, doivent y participer. Mme Fawcett, rappelons-le, est décédée le 25 juin 2009, le même jour que Michael Jackson. Elle avait seulement 62 ans.

Les étoiles de MacGraw et O’Neal seront les 2692 et 2693e à être installées sur Hollywood Boulevard, plus précisément en face du numéro civique 7057, à l’intersection de l’avenue North Sycamore.

Sorti à la mi-décembre 1970, Love Story, film d’Arthur Hiller d’après le scénario (et le roman) d’Erich Segal, a été un phénomène de popularité à l’époque. Sous la musique de Francis Lai (Oscar de la meilleure trame sonore), l’histoire unissant les personnages de Jennifer et Oliver aurait engrangé au box-office 50 fois son budget de production.

Outre celle de la meilleure trame sonore, le film a été en nomination dans six autres catégories, dont celle de meilleurs acteur et actrice.

Ce n’est pas la première fois que des étoiles de couples ou de duos sont dévoilées en même temps à Hollywood. Ce fut entre autres le cas avec Goldie Hawn et Kurt Russell, Bob et Dolores Hope ainsi que Kevin Beacon et Kyra Sedgwick pour ne nommer que ceux-là.