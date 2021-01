(Los Angeles) L’actrice oscarisée Cloris Leachman s’est éteinte à l’âge de 94 ans.

Lynn Elber

La Presse Canadienne

L’artiste américaine est décédée de causes naturelles, dans son sommeil, à son domicile situé dans la ville côtière d’Encinitas, en Californie, selon ce qu’a annoncé son agente Monique Moss mercredi.

Cloris Leachman avait notamment remporté un Oscar pour sa prestation dans le rôle d’une femme au foyer seule dans le film La dernière séance (The Last Picture Show).

D’autres se souviennent d’elle dans son rôle de Frau Blücher dans le film Frankenstein Junior (Young Frankenstein) ou encore pour son personnage de la voisine égocentrique Phyllis dans la série télévisée The Mary Tyler Moore Show.

Cloris Leachman pouvait aisément interpréter des personnages aux styles complètement différents.

En début de carrière à la télévision, elle est apparue comme la mère de Timmy dans la série télévisée Lassie ou encore comme une membre d’une famille de criminels dans la comédie Crazy Mama.

Dans un gazouillis sur Twitter, le réalisateur Mel Brooks a souligné le talent incroyable de l’actrice Cloris Leachman qu’il a qualifié d’irremplaçable.

Les hommages se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux.

L’acteur Steve Martin a affirmé que Leachman était un de ces grands mystères de la comédie tant sur le grand que le petit écran.

Les gens l’applaudissaient à son entrée et sortie de scène, a noté pour sa part l’animatrice Rosie O’Donnell pour qui « il n’y avait personne d’autre comme Cloris ».

« En un seul regard, elle pouvait vous faire fondre en larmes ou vous faire rire aux éclats », a ajouté Juliet Green, qui a longtemps été la gérante de l’actrice.

Cloris Leachman a été récompensé par des prix Emmy en 2002 et 2006 pour son rôle occasionnel dans l’émission américaine Malcolm in the Middle.

Elle a remporté huit statuettes Emmy au cours de sa carrière.

En 2008, Cloris Leachman avait participé à la compétition Dancing With the Stars. Si elle a rapidement été éliminée de la compétition, sa présence, son attitude et ses costumes ont fait le plus grand bonheur des spectateurs.