Alain Philoctète et des habitats de l’Eco Vilaj Hinche, en Haïti, dans le film Kenbe la, jusqu’à la victoire de Will Prosper.

(Montréal) Pour rendre hommage à l’apport des communautés noires au Canada et mettre de l’avant des voix et des histoires trop peu entendues, l’Office national du film lancera en ligne en février deux longs métrages documentaires, en plus de présenter une sélection de films de sa collection.

La Presse Canadienne

Kenbe la, jusqu’à la victoire de Will Prosper, présenté à compter du 1er février, suit le parcours d’Alain Philoctète, un artiste, philosophe et militant.

Sur les traces de John Ware, de Cheryl Foggo, offert dès le 8 février, revisite l’histoire de John Ware, cowboy noir qui s’est établi en Alberta à la fin du 19e siècle.