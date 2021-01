La photographe Mary McCartney, fille de l’ex-Beatle Paul McCartney, va réaliser un documentaire sur Abbey Road. If These Walls Could Sing va raconter l’histoire de ces célèbres studios d’enregistrement où sont passées quantité de stars dont Pink Floyd, Radiohead, Oasis, Lady Gaga et bien sûr les Beatles.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le documentaire fait partie des éléments qui souligneront les 90 ans de ce lieu où le Fab Four a enregistré l’essentiel de ses albums. C’est là que le groupe passait le plus clair de leur temps à partir du moment où il a cessé de se produire sur scène dès l’époque de Revolver et Rubber Soul.

L’endroit s’appelait officiellement les Studios EMI jusqu’à l’album Abbey Road, dont la pochette montre John, Paul, George et Ringo traverser le passage piéton devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans du groupe.

Mary McCartney est la deuxième fille de Linda et Paul McCartney. Comme sa mère, décédée en 1998, elle est devenue photographe professionnelle.