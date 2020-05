À trois jours de sa tenue, le festival We Are One : A Global Film Festival a enfin annoncé sa programmation. Cette manifestation gratuite regroupe 21 des plus importants festivals de cinéma du monde, lesquels se sont chacun chargés de cinq heures de programmation environ.

Une centaine d’œuvres au programme de We Are One : A Global Film Festival

À trois jours de sa tenue, le festival We Are One : A Global Film Festival a enfin annoncé sa programmation. Initiée par le festival de Tribeca, cette manifestation gratuite regroupe 21 des plus importants festivals de cinéma du monde, lesquels se sont chacun chargés de cinq heures de programmation environ.

Marc-André Lussier

La Presse

Au programme figurent essentiellement des œuvres déjà présentées dans le cadre de différents festivals. Une centaine de productions ont été choisies, en provenance de 35 pays. On compte en tout 31 longs métrages, 72 courts métrages, une quinzaine de discussions avec des artisans du cinéma, quatre exclusivités et cinq œuvres en réalité virtuelle.

Quelques œuvres seront présentées en primeur mondiale, parmi lesquelles Ricky Powell : The Individualist, de Josh Swade, un film documentaire dans lequel participent Natasha Lyonne et LL Cool J. Signalons aussi les conversations faisant partie de la programmation, notamment celles entre Francis Coppola et Steven Soderberg, Song Kang-ho et Bong Joon-ho, Jane Campion et Claire Denis. Sept courts métrages d’animation produits ou coproduits par l’Office national du film du Canada font aussi partie de la sélection.

« Ensemble, nous sommes parvenus à établir une programmation reflétant de façon succincte et subtile les variations de styles qui rendent chacun de ces festivals si spécial », a déclaré Jane Rosenthal, cofondatrice du festival de Tribeca.

Rappelons que les grands festivals généralistes comme Cannes, Venise, Berlin, Toronto, Sundance, New York et Locarno, ou plus spécialisés comme Annecy participent à l’évènement.

We Are One : A Global Film Festival se tiendra sur YouTube du 29 mai au 7 juin. Des fonds seront aussi recueillis et remis à des organismes impliqués dans la crise de la COVID-19.

Consultez l’horaire : http://www.weareoneglobalfestival.com