Au cinéma, le film The Song of Names, de François Girard, récolte neuf nominations. À noter que The Twentieth Century, de Matthew Rankin, est sélectionné dans huit catégories et Antigone, de Sophie Deraspe, dans sept.

Depuis lundi soir et jusqu’à jeudi, regardez la remise des prix Écrans canadiens qui récompensent la crème de la crème de ce qui se fait au cinéma, en télévision et dans les médias numériques au pays.

André Duchesne

La Presse

Lundi soir, des artistes québécois se sont distingués, dont le studio Félix & Paul, qui a obtenu les prix de la meilleure expérience immersive en fiction pour Gymnasia (avec l’ONF) et en non-fiction pour Traveling While Black, alors que les réalisatrices Juliet Lammers et Lorraine Price ont obtenu celui de la meilleure réalisation dans une série documentaire avec Engraved on a Nation : On the Line.

Dans la section des longs métrages documentaires, Pedro Ruiz a reçu le prix de la meilleure direction photo pour son film Sur les toits, Havane, alors que Sophie Leblond, Pedro Pires et Sylvia de Angelis sont honorés du prix du meilleur montage pour Alexandre le fou de M. Pires.

