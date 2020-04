L’organisme québécois Prends ça court ! ajoute sa voie à celles de plusieurs autres qui, en cette période de pandémie, proposent des visionnements gratuits de films, séries, documentaires, etc.

André Duchesne

La Presse

Depuis hier, l’organisme met en ligne un court métrage qu’on peut voir directement sur sa page Facebook à 19 h 15 pile-poil.

Hier (jeudi), c’était The Fall de Jonathan Glazer. Et ce soir, ce sera le film Nimic de Yorgos Lanthimos. Oui, oui, le même réalisateur qui nous a donné les longs métrages The Lobster et The Favourite.

Demain, samedi 4 avril, les cinéphiles pourront voir le court métrage Les Misérables de Ladj Ly. Ce dernier a par la suite réalisé la version longue qui a eu le succès que l’on sait, se faufilant parmi les finalistes du dernier gala des Oscars dans la catégorie du meilleur film international (le prix est allé à Parasite).

Questionné par La Presse sur cette initiative, Danny Lennon, l’homme derrière Prends ça court !, indique qu’il mettra des films en ligne « aussi longtemps que les gens seront intéressés » et que cela répond à une demande générale.

Les autres titres seront annoncés la veille de leur mise en ligne. Il y aura un mélange de films québécois et internationaux, dit M. Lennon.

> Consultez la page Facebook de Prends ça court !