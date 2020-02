(Los Angeles) Toujours en forme : le film Bad Boys for Life de Sony, avec Will Smith et Martin Lawrence, conservent la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Ce dernier jour de la semaine est toutefois éclipsé par le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, pendant laquelle les cinémas se vident.

Bad Boys for Life, troisième opus de la célèbre saga policière, a malgré tout encaissé 17,7 millions de dollars de vendredi à dimanche au Canada et aux États-Unis, grâce aux vannes bien senties entre les deux compères Will Smith et Martin Lawrence.

1917, film de guerre de Sam Mendes, est deuxième avec 9,7 millions. C’est l’un des favoris pour les Oscars avec dix nominations.

Dolittle, l’histoire de ce docteur capable de communiquer avec les animaux, est troisième avec 7,7 millions.

Quatrième, le nouveau film d’horreur Gretel and Hansel, une relecture du conte des frères Grimm, récolte 6,1 millions de dollars.

En cinquième position, The Gentlemen, de Guy Ritchie, avec Matthew McConaughey et Hugh Grant, empoche 6 millions.

Voici le reste du Top 10 :

6- Jumanji: Next Level (6 millions)

7- Star Wars : L’Ascension de Skywalker (3,2 millions)

8- The Turning (3 millions)

9- Les Filles du Docteur March (3 millions)

10- The Rhythm Section (2,8 millions)