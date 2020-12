Un enregistrement de Tom Cruise en colère surgit sur les réseaux sociaux

Le quotidien britannique The Sun a obtenu un enregistrement dans lequel on peut entendre l'acteur Tom Cruise exploser de colère contre les membres de son équipe et les menacer de congédiement s'ils ne suivent pas les consignes sanitaires mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.