No Crying at the Dinner Table

À table avec Carol Nguyen

Dans No Crying at the Dinner Table, Carol Nguyen explore avec tact des thèmes douloureux : le deuil, les liens familiaux et les traumatismes intergénérationnels. Lauréat du prix du jury pour le court métrage documentaire à la SXSW 2020, le film lancé plus tôt cette semaine met en scène la propre famille de la réalisatrice torontoise établie à Montréal. Un franc succès pour la jeune femme de 23 ans, qui cherche à raconter l’universel, en donnant une voix aux expériences vécues par les femmes et les communautés issues de la diversité.