La 46e cérémonie des Césars aura lieu le 12 mars

(Paris) La 46e cérémonie des Césars aura lieu le 12 mars 2021 et sera diffusée comme les précédentes éditions en direct et en clair sur Canal+, ont annoncé jeudi l’Académie des Césars et la chaîne cryptée, diffuseur officiel de l’évènement.