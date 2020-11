Mank

Les dessous de l’âge d’or du cinéma

David Fincher, dont les plus récentes années ont été consacrées à la série Mindhunter, a eu l’occasion de concrétiser enfin un projet de longue date. Mank, dont le scénario a été écrit par son père Jack, trace un portrait grinçant du milieu hollywoodien des années 30, à travers le parcours du scénariste de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz. Ce long métrage marque aussi le retour au cinéma du réalisateur de The Social Network, six ans après Gone Girl. Décryptage.