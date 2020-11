A Rainy Day in New York

Un (pas si) nouveau film de Woody Allen

Trois ans après le tournage, et plus d’un an après sa sortie ailleurs dans le monde, A Rainy Day in New York, de Woody Allen, est enfin accessible au public nord-américain. À l’occasion de sa sortie en ligne — et en Blu-ray/DVD —, nous retraçons l’histoire de ce film emporté dans la vague du mouvement #metoo.