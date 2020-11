Tanya Lapointe lancera, en première mondiale, son premier long métrage documentaire, Lafortune en papier, à l’occasion de la 20e édition du festival du film de Whistler en Colombie-Britannique, a-t-on annoncé un peu plus tôt aujourd’hui.

André Duchesne

La Presse

Le documentaire est bien sûr consacré à Claude Lafortune, animateur et créateur qui a conquis des milliers de gens à la télévision avec son émission L’évangile en papier et autres émissions où il maniait habillement papier, ciseaux et colle durant cinq décennies.

L’homme a été emporté par la vague du coronavirus le 19 avril dernier. Il avait 83 ans. Le film s’intéresse plus particulièrement aux deux dernières années de sa vie.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Lafortune en papier de Tanya Lapointe

« Comme plusieurs générations d’enfants, j’ai grandi en regardant Claude Lafortune à la télévision, a indiqué Mme Lapointe par communiqué. Quand je l’ai rencontré des années plus tard, j’ai constaté à quel point il pouvait encore provoquer l’émerveillement avec ses créations en papier. En 2018, j’ai visité son atelier et me suis rendu compte que cet homme était bien plus qu’un animateur d’émissions jeunesse, tel qu’il a été catégorisé pendant des décennies. Il avait tant de choses à dire, à partager et à nous apprendre. J’ai donc voulu lui donner une voix avec ce documentaire. »

Depuis quelques années, Tanya Lapointe travaille avec son conjoint Denis Villeneuve dans le monde du cinéma. À la suite de la sortie du film Blade Runner 2049, elle a publié un ouvrage sur le tournage. Elle travaille sur un projet semblable en vue la sortie de Dune, prochain opus de Denis Villeneuve.

En 2018, Tanya Lapointe, qui a longtemps été journaliste culturelle à Radio-Canada, a coréalisé et coproduit le documentaire 50/50 avec Laurence Trépanier.

Mentionnons aussi que deux films québécois, Tu te souviendras de moi d’Éric Tessier et La Marina d’Étienne Valloy et Christophe Levac sera aussi de la compétition officielle à Whistler. Tous deux sont distribués par Opale Films.

Cette 20e édition du Festival du film de Whistler aura lieu du 1er au 20 décembre, en ligne.

