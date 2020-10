La vie devant soi

Sophia Loren : le retour d’une icône

Après plus de 10 ans d’absence au grand écran, Sophia Loren a repris du service à la faveur de La vita davanti sé, une adaptation contemporaine — et italienne — du célèbre roman que Romain Gary a publié sous le pseudonyme Émile Ajar. Pour la troisième fois, l’une des plus grandes icônes du cinéma est dirigée par Edoardo Ponti, son fils.