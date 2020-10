Over the Moon : ode à la culture chinoise

Avec le film d’animation Over the Moon, réalisé par le grand illustrateur Glen Keane, Netflix célèbre la culture chinoise. De la distribution entièrement asiatique à la représentation la plus fidèle possible des coutumes, paysages et habits chinois : chaque détail a compté pour porter à l’écran l’histoire écrite par la scénariste Audrey Wells, qui s’est éteinte avant que l’œuvre ne soit terminée. Résumé d’une table ronde virtuelle émotive avec les acteurs et artisans de ce film présenté sur Netflix dès vendredi.