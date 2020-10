Le personnage d’Olaf est en vedette dans le court métrage d’animation Once Upon a Snowman.

L’adorable bonhomme de neige Olaf a conquis les cœurs dès sa première apparition dans le film d’animation Frozen, en 2013.

Danielle Bonneau

La Presse

Son regard neuf sur le monde et sa façon naturelle de détendre l’atmosphère en ont vite fait un favori auprès du public, au même titre que la reine des neiges Elsa et sa sœur enjouée Anna.

Mais d’où vient-il ? D’où tient-il sa fascination pour l’été ? Et pourquoi aime-t-il tant les câlins chaleureux ?

Disney répond avec humour à ces questions et à bien d’autres dans le court métrage d’animation Once Upon a Snowman (Les aventures d’Olaf), d’une durée de 8 minutes.

Josh Gad prête de nouveau sa voix au sympathique personnage, à qui Elsa a donné vie en chantant la fameuse chanson Let It Go.

L’action se passe avant qu’Olaf rencontre Anna et Kristoff. Ceux qui connaissent le film Frozen par cœur reconnaîtront certaines scènes, présentées sous un autre angle.

Dès le 23 octobre sur Disney+.