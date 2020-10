Borat Subsequent Moviefilm : surprise d’octobre ! ★★★½

Non, Sacha Baron Cohen ne s’est pas assagi avec le temps. On croyait pourtant son Borat disparu à tout jamais dans le plus profond du fond de sa campagne du Kazakhstan, étant donné sa notoriété. Dans le premier volet de ses aventures cinématographiques, qui remonte à 2006, l’anonymat de l’humoriste constituait un atout pour profiter de la crédulité de ses interlocuteurs. Quatorze ans plus tard, comment s’y prendre alors que le personnage est devenu une vedette, tout autant que celui qui l’incarne ?