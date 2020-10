Le long métrage Atlantis de Valentyn Vasyanovych a remporté le grand prix de la compétition internationale (Louve d’or) du 49e Festival du nouveau cinéma (FNC) a-t-on annoncé ce week-end.

La Presse

Campé en 2025 en Ukraine de l’Est, le film de Valentyn Vasyanovych pose un regard mélancolique et romantique sur les ravages de la guerre.

Le prix de l’Innovation Daniel Langlois est allé à Êxtase de Moara Passoni, celui de la meilleure performance d’acteur ou d’actrice a été attribué à Mary Twala Mhlongo dans This is not a burial, it’s a resurrection de Lemohang Jeremiah Mosesealors que le prix FIPRESCI de la presse internationale va à Last and First Men de Jóhann Jóhannsson.

Du côté de la compétition nationale, le grand prix va à Judy vs Capitalism de Mike Hoolboom et celui de la diffusion Québecor à Sin la Habana de Kaveh Nabatian.

Plusieurs autres prix ont été remis dont celui du meilleur court de la compétition nationale à Écume d’Omar Elhamy. On peut continuer à suivre le FNC en ligne jusqu’au 31 octobre.

