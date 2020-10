Vingt ans après Gladiator, le cinéaste Ridley Scott et le comédien Joaquin Phoenix refont équipe dans un biopic intitulé Kitbag et consacré à Napoléon Bonaparte.

André Duchesne

La Presse

C’est ce que rapporte le site Deadline.com selon qui le film se veut un regard personnel et original sur le célèbre empereur français et son ascension vers le trône. Le tout à travers sa relation instable, mais très amoureuse à l’égard de son épouse Joséphine.

Kitbag fera aussi la part belle aux grandes batailles menées par Napoléon, grand stratège et visionnaire, ajoute l’article de Deadline.

Par contre, ce n’est pas demain qu’on verra le film ! Ridley Scott fait fi de la pandémie de coronavirus. Il est sur le point de terminer son film The Last Duel avec Ben Affleck et Matt Damon et s’apprête à se lancer dans un autre projet de long métrage, Gucci, avec Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani qui aurait commandité le meurtre de son ancien mari.

Le tournage doit débuter en mars en Italie. La distribution comprendra aussi Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver et Jared Leto. Rien de moins !

Sur le site spécialisé IMDB, on peut lire que Scott a de nombreux projets de réalisation et de production sur plusieurs années à venir.

Quant à Kitbag, outre le fait de la présence de Joaquin Phoenix (Joker, You Were Never Really Here) dans le rôle principal, aucun autre détail n’a filtré.