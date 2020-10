N’ayant rien tourné pour le cinéma depuis Gone Girl, David Fincher est de retour cette année avec Mank. Une première bande-annonce a été lancée pour ce film mettant en vedette Gary Oldman, Amanda Seyfried et Lilly Collins, que Netflix programmera dans quelques salles américaines le mois prochain avant de l’offrir sur sa plateforme le 4 décembre.

Marc-André Lussier

La Presse

Portant à l’écran un scénario que son père Jack, mort en 2003, a écrit, David Fincher propose un film en noir et blanc qui nous plonge dans le milieu du cinéma hollywoodien des années 30. Le récit de Mank porte sur Herman J. Mankiewicz, un scénariste alcoolique, dont on relate dans le film la course contre la montre dans laquelle il s’est engagé pour terminer le scénario de Citizen Kane pour Orson Welles.

Mank sera admissible pour la prochaine cérémonie des Oscars, tout comme The Trial of the Chicago 7 ( Aaron Sorkin) et Hilbilly Elegy ( Ron Howard), deux autres films sur lesquels le géant de la diffusion en ligne mise pour s’assurer une présence dans la saison des récompenses.