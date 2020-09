Aline, un film de Valérie Lemercier dans lequel l’actrice incarne la chanteuse Céline Dion, ouvrira la 26e édition du festival Cinemania le 5 novembre avant de prendre l’affiche en salle le 27 novembre.

André Duchesne

La Presse

Librement inspiré de la vie de Céline Dion et mettant en vedette des acteurs québécois tels Sylvain Marcel, Roc Lafortune et Danielle Fichaud, Aline s’intéresse au parcours de la chanteuse de 5 à 52 ans. La cinéaste et comédienne s’est littéralement transformée, dit-on dans un communiqué, pour incarner la chanteuse de Charlemagne.

Le synopsis du film est ainsi résumé : « Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun, une histoire d’amour qui nous emporte sur une vague d’émotions. »

Doté d’un budget de plus de 30 millions de dollars, le film est une coproduction entre la France et la Québec. La maison de production québécoise Caramel Films (Funkytown, La Bolduc) assure la part québécoise. Le distributeur québécois est Maison 4 : 3.

Le tournage a eu lieu en France, au Québec, en Suisse et à Las Vegas. La sortie au Québec suivra de quelques jours celle présentée en France.

Par ailleurs, c’est le long métrage Adieu les cons d’Albert Dupontel qui sera présenté en clôture. Le film La nuit des rois de Philippe Lacôte sera de son côté présenté en préouverture. Le festival Cinemania a lieu du 4 au 22 novembre, en salles et en ligne.

