Fast Times at Ridgemont High, film de 1982 réalisé par Amy Heckerling et écrit par celui qui allait offrir Jerry Maguire et Almost Famous, Cameron Crowe, a eu droit à une relecture virtuelle par une distribution cinq étoiles.

Maryse Tessier

La Presse

La table ronde a réuni plusieurs personnalités, dont Brad Pitt, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Henry Goulding, Shia Labeouf, Ray Liota et John Legend. Sean Penn, qui faisait partie de la distribution du film, y a également participé.

La lecture a laissé place à quelques moments cocasses, notamment entre Brad Pitt et Jennifer Aniston, moment que nous avons choisi pour illustrer l'article.

L'événement se voulait une façon d'amasser des sous pour les organismes CORE et Reform Alliance, ainsi que pour les secours humanitaires aux premières lignes de la pandémie de COVID-19.

À voir en vidéo.