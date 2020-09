La diversité toujours pas à l’affiche à Hollywood, selon une étude

(New York) Alors qu’Hollywood cherche des façons de répondre à l’onde de choc provoqué par la mort de George Floyd et que l’Académie des Oscars tente d’être plus inclusive, une nouvelle étude montre comment l’industrie s’est améliorée au chapitre de la diversité — et où elle traîne toujours de la patte.