Un long métrage documentaire sur Léonard de Vinci bientôt en salle

(Paris) Léonard de Vinci et sa « science de la peinture », qui ont fait l’objet de l’exposition à grand succès du Louvre en fin d’année dernière, seront présentés sur grand écran dans un film documentaire en France et dans plus de 60 pays, a annoncé le musée français.