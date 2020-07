L’industrie du cinéma compte beaucoup sur Tenet, le nouveau long métrage de Christopher Nolan, pour relancer l’exploitation de films en salle, mais sa sortie – très attendue – a de nouveau été reportée cette semaine, sine die. En attendant le jour J pour ce film mettant en vedette John David Washington et Robert Pattinson, voici cinq œuvres marquantes d’un cinéaste qui propose des films d’auteur fabriqués avec des budgets de superproductions.

Marc-André Lussier

La Presse

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Following (1998)

En 1998, le festival de Toronto a inclus dans sa sélection le premier long métrage d’un parfait inconnu. Tourné en noir et blanc avec de modestes moyens, d’une durée de 70 minutes à peine, Following affiche déjà le sens du récit – très particulier – de Christopher Nolan. L’histoire est construite autour d’un romancier en herbe (Jeremy Theobald) dont l’obsession est de suivre des gens de façon aléatoire. Sa vie bascule le jour où un cambrioleur professionnel (Alex Ham) comprend son stratagème et l’entraîne dans son monde. Le penchant de Christopher Nolan pour les intrigues complexes et les constructions dramatiques sophistiquées est révélé dans ce premier opus qui, à l’époque, a permis au cinéaste de se distinguer, sans toutefois créer un large engouement. Offert sur The Criterion Channel et iTunes. Aussi en Blu-ray et DVD.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Memento (2000)

S’il a pu se faire remarquer grâce à Following, Christopher Nolan fut vraiment révélé grâce à Memento, sorti deux ans plus tard. Mettant en vedette Guy Pearce et Carrie-Anne Moss, ce thriller se distingue encore une fois par son style, mais surtout par sa façon très particulière d’aborder le récit. En plaçant en son centre un homme bien résolu à traquer l’assassin de sa femme malgré le choc qu’il a subi et l’absence de mémoire à court terme qui en a résulté, Nolan, qui a écrit le scénario en s’inspirant d’une nouvelle de son frère Jonathan, se permet ainsi une construction dramatique sans ordre chronologique. Aux Oscars, en 2001, Memento a été cité dans les catégories du meilleur scénario et du meilleur montage. Offert sur Prime Video et iTunes. Aussi en Blu-ray et DVD.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

The Dark Knight (2008)

Entre Memento et The Dark Knight, Christopher Nolan a réalisé Insomnia, en 2002, et The Prestige, en 2006. L’année 2005 constitue cependant un tournant dans la carrière du cinéaste, puisqu’elle marque son arrivée dans le monde des superhéros. Le cinéaste réinvente en effet la franchise Batman en lui donnant une tonalité beaucoup plus sombre et dramatique, bien au-delà de la nature plus simpliste des adaptations précédentes. The Dark Knight, deuxième volet d’une trilogie amorcée avec Batman Begins (2005) et terminée avec The Dark Knight Rises (2012), est souvent considéré comme le meilleur des trois, d’autant que Heath Ledger, hallucinant en Joker (il obtiendra un Oscar posthume), offre une performance ayant fait école. Nolan a su allier harmonieusement la notion de grand spectacle à une véritable vision d’auteur.

Offert sur Netflix, iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray et DVD.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Inception (2010)

Les deux premiers volets de la franchise Batman ayant obtenu beaucoup de succès, Christopher Nolan est maintenant l’un des rares cinéastes à qui Hollywood permet de faire du véritable cinéma d’auteur en lui attribuant des moyens de superproductions. De fait, Inception (Origine en version française) emprunte tous les codes d’un thriller traditionnel. Et captivant. À cet égard, le film de Christopher Nolan est déjà une réussite. Mais le cinéaste, qui explore ici un peu les mêmes zones que dans Memento, ajoute de multiples niveaux de lecture, lesquels confrontent directement le spectateur à des thèmes qui donnent matière à réflexion. Leonardo DiCaprio défend avec énergie et intensité le personnage de Dom Cobb, espion industriel dont la spécialité est de pirater les rêves de riches industriels afin d’en soutirer des informations secrètes. Sur le plan visuel, Inception est tout aussi grandiose. Offert sur Netflix, Crave, iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray et DVD

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dunkirk (2017)

Il y a deux ans, Christopher Nolan a enfin obtenu sa toute première sélection aux Oscars dans la catégorie de la meilleure réalisation, sans, étrangement, mettre la main sur la statuette dorée. Dans ce film exceptionnel, le cinéaste britannique plonge le spectateur au cœur de l’opération Dynamo, au cours de laquelle, à la fin du moi de mai 1940, 338 000 soldats alliés, pris en souricière, furent évacués de la plage de Dunkerque pour regagner la côte anglaise. Au sommet de son art, Nolan raconte cet épisode de la Seconde Guerre mondiale sur trois différents niveaux de temps et d’espace, sans que jamais le fil ne se casse. Il rompt aussi avec la tradition du genre en évitant les effets racoleurs et tout excès de sentimentalisme. Tout comme Inception, Dunkirk n’a obtenu aux Oscars que des prix techniques. C’est à n’y rien comprendre.

Offert en location sur Boutique Cineplex, à l’achat sur iTunes, Google Play, YouTube et Boutique Cineplex. Aussi en Blu-ray et DVD.