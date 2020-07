L’Office national du film (ONF) et Babel Films ont rendu publique hier la bande-annonce du documentaire Les Rose consacré à la famille de Paul et Jacques Rose et de la crise d’octobre survenue il y a aura 50 ans dans quelques mois.

André Duchesne

La Presse

Le documentaire est le fruit de dix ans de travail de Félix Rose, le fils de Paul Rose. Félix Rose a ainsi voulu mieux comprendre ce qui a incité son père et son oncle à militer au sein du FLQ et de commettre les actes qui ont mené à la mort de Pierre Laporte, alors vice-premier ministre du Québec et ministre du Travail dans le gouvernement de Robert Bourassa.

Pour l’occasion, son oncle Jacques Rose a accepté de s’exprimer pour la première fois sur les événements d’octobre 1970. Des « traces précieuses » laissées par son père (Paul Rose est décédé en 2013) permettent aussi de nourrir le scénario qui s’intéresse à l’histoire d’une « famille ouvrière » du Québec de l’époque.

PHOTO FOURNIE PAR L’ONF Affiche du film Les Rose

« Ce documentaire apporte un éclairage nouveau sur les luttes sociales et politiques prenant leur source dans les inégalités du Québec d’avant la Révolution tranquille, vues à travers l’histoire de la famille Rose, indique-t-on dans un communiqué de presse. À l’aide de rares archives, notamment sur le FLQ et la crise d’octobre 1970, ainsi que de témoignages inédits, le film “contextualise” ainsi des événements charnières du Québec moderne. »

En plus de la bande-annonce, l’affiche du film a aussi été dévoilée. Quant à la date de sortie du documentaire, elle reste à déterminer.