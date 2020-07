Cinéma de répertoire : pleins feux sur Matthias Schoenaerts

Dans The Old Guard, un long métrage de Gina Prince-Bythewood (Love and Basketball), Matthias Schoenaerts donne la réplique à Charlize Theron. À l’occasion de la sortie, le 10 juillet, de ce film d’action sur Netflix, nous explorons le parcours de cet acteur belge plutôt discret qui, après avoir été révélé grâce à deux films marquants sortis coup sur coup en 2011, ne cesse plus de tourner, tant en Europe qu’aux États-Unis.