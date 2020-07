First Cow: de l’autre côté de l’histoire

Œuvrant de façon indépendante depuis plus de 25 ans, la cinéaste américaine Kelly Reichardt (Wendy and Lucy, Certain Women) propose avec First Cow un western nouveau genre, dans la mesure où le récit emprunte un point de vue plutôt inhabituel. Les thèmes abordés dans cette histoire d’amitié entre un cuisinier et un immigré, campée dans l’Oregon du XIXe siècle, résonne aussi de façon particulière à notre époque. Cet entretien a eu lieu avant la mort tragique de George Floyd.