(Londres) L’acteur britannique Ian Holm, dont la longue carrière a inclus des rôles dans Chariots of Fire (Les chariots de feu) et The Lord of the Rings (Le Seigneur des anneaux) est décédé. Il avait 88 ans.

Associated Press

Ian Holm est mort paisiblement vendredi matin dans un hôpital, entouré de sa famille et de son soignant, a déclaré son agent, Alex Irwin, dans un communiqué. Sa maladie était liée au Parkinson.

Vedette de la scène et de l’écran, Iam Holm a remporté un prix Tony du meilleur acteur pour le rôle de Lenny dans la pièce de Harold Pinter The Homecoming (Le retour), en 1967.

Visage reconnu de la Royal Shakespeare Company, il a remporté le prix Laurence Olivier du meilleur acteur pour sa performance dans le rôle-titre de King Lear (Le roi Lear) en 1998.

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. PICTURES Elijah Wood (Frodo) en arrière-plan à gauche et Ian Holm (Bilbo Baggins) dans une scène du film The Hobbit : An Unexpected Journey

Il a remporté un British Academy Film Award (BAFTA) et a obtenu une nomination aux Oscars pour avoir incarné l’entraîneur d’athlétisme Sam Mussabini dans le film Chariots of Fire.

Il est également apparu dans The Fifth Element (Le cinquième élément), Alien (L’étranger —Le 8e passager), The Sweet Hereafter (De beaux lendemains), Time Bandits (Bandits bandits), The Emperor’s New Clothes et The Madness of King George (La folie du roi George). Plus récemment, il a interprété Bilbo Baggins (ou Bilbon Sacquet, en français) dans les trilogies The Hobbit et The Lord of the Rings.

Ian Holm a été fait chevalier en 1998 pour ses services au théâtre.

Il a été marié quatre fois et a eu cinq enfants.