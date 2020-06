Dans la foulée des protestations sur le racisme et la brutalité policière qui ont lieu à travers le monde, le géant Netflix a ajouté une nouvelle catégorie à son catalogue de films, séries et documentaires : la catégorie Black Lives Matter.

Stéphanie Morin

La Presse

Depuis mercredi, cette nouvelle section regroupe une cinquantaine d’œuvres choisies qui visent à faire connaître aux téléspectateurs « l’expérience des Noirs en Amérique ».

Dans le lot : des séries comme When They See Us et Self Made, ainsi que des films qui abordent la problématique du racisme, tels American Son, Detroit, 13th et Mudbound. Cette nouvelle section est aussi accessible au Canada.

> Consultez le site de Netflix