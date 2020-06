Da 5 Bloods : deux Français chez Spike Lee

Dans son plus récent film, Spike Lee ramène quatre vétérans afro-américains au Viêtnam, pays où, il y a près de 50 ans, ils ont été entraînés dans une guerre dont ils n’ont jamais pu se remettre. Deux acteurs français, Mélanie Thierry et Jean Reno, participent au nouvel opus du réalisateur de Do the Right Thing et BlacKkKlansman. Da 5 Bloods ne pouvait sortir à un moment plus opportun. Entretien.