Le thriller d’aventure The Reckoning de Neil Marshall ouvrira la 24e édition du festival Fantasia qui, COVID-19 oblige, se tiendra en ligne du 20 août au 2 septembre.

André Duchesne

La Presse

Le choix de ce film n’est sans doute pas le fruit du hasard, car l’histoire est campée dans l’Angleterre de 1665 alors qu’une épidémie de peste ravageait le pays.

Le film met en vedette Charlotte Kirk, Sean Pertwee et Joe Anderson. C’est la seconde fois qu’un film de Neil Marshall ouvre le festival. The Descent avait été projeté en ouverture en 2005.

Le festival a par ailleurs annoncé huit titres dont deux œuvres canadiennes présentées en première mondiale. Les films canadiens sont The Curse of Audrey Earnshaw, de Thomas Robert Lee, histoire de sorcellerie à la campagne, et Come True d’Anthony Scott Burns, science-fiction dans laquelle une adolescente tente de retrouver le chemin de la maison.

Les projections seront accessibles à travers le Canada via la plateforme Festival Scope. En plus des films, il y aura panels, discussions et ateliers.

