(Paris) Après ses compatriotes Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Baer, l’acteur français Guillaume Canet va incarner à l’écran le célèbre Gaulois dans le cinquième opus des aventures cinématographiques d’Astérix dont il signera aussi la réalisation au printemps.

Agence France-Presse

Dans une photo publiée lundi sur Instagram, l’acteur et réalisateur apparaît dans le costume d’Astérix avec, à ses côtés, son compère, Gilles Lellouche en Obélix, succédant pour sa part à Gérard Depardieu.

Amis à la ville, les deux acteurs ont à plusieurs reprises tourné ensemble, y compris dans les films qu’ils ont chacun dirigés (Les petits mouchoirs pour Canet, Le grand bain pour Lellouche).

Dans un communiqué succinct sous forme d’affiche, la production révèle le titre du film : Astérix & Obélix, l’Empire du Milieu, avec un scénario original de Philippe Mechelen et Julien Hervé à qui l’on doit la saga des Tuche, tandis que Guillaume Canet est associé pour l’adaptation et les dialogues.

Le projet d’un cinquième long métrage et d’un scénario basé sur des aventures inédites en Asie — les personnages d’Uderzo et Goscinny n’y ayant jamais mis les pieds en bande dessinée —, avaient été annoncés en novembre 2017 par les éditions Albert-René et la production.

Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, les dernières aventures en date sur grand écran d’Astérix et Obélix sont sorties en 2012, réunissant plus de 3,8 millions d’entrées en France.

Astérix qui fête cette année son 60e anniversaire a fait son apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l’hebdomadaire Pilote.

Depuis six décennies et 38 aventures (tiré à 5 millions d’exemplaires, l’album La fille de Vercingétorix est paru le 24 octobre), la série Astérix est devenue un « lieu de mémoire » de l’identité française.

Depuis sa création, 380 millions d’albums ont été vendus dans le monde. Les aventures d’Astérix ont été traduites dans plus d’une centaine de langues.

Un nouvel Astérix paraît tous les deux ans et se classe toujours en tête des ventes de livres toutes catégories confondues l’année de sa sortie.