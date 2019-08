Le plus récent film de Pedro Almodovar, Douleur et gloire, qui a conquis la critique à Cannes et valu le prix d'interprétation masculine à l’acteur fétiche du cinéaste espagnol, Antonio Banderas, sera présenté au 48e Festival du nouveau cinéma en octobre.

Frédéric Murphy

La Presse

D’autres longs métrages remarqués à Cannes et à Berlin figurent parmi les premiers titres annoncés au programme de l’événement montréalais, dont Sorry We Missed You de Ken Loach,

Le daim de Quentin Dupieux, le documentaire Varda par Agnès de la regrettée cinéaste Agnès Varda, Zombi Child de Bertrand Bonello et Synonymes de Nadav Lapid (Ours d’or à la dernière Berlinale).

The Twentieth Century du Québécois Matthew Rankin, adaptation très libre des journaux intimes de l’ancien premier ministre Mackenzie King, concourra pour le tout nouveau prix décerné par la Fédération internationale de la presse cinématographique à un premier long métrage.