Bon départ pour le film Menteur

Unplanned, le long métrage antiavortement dont la sortie dans cinq cinémas Guzzo a fait tout un tapage au cours des derniers jours, a quant à lui fait des recettes de 11 507 $. Satisfait, Vincent Guzzo a indiqué hier que le film restera à l'affiche.

Chez Les Films Séville, le distributeur de Menteur, on était d'autant plus fier des résultats de ces premiers jours de projection que cette comédie mettant en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand est arrivée bonne première au box-office québécois, soit devant les longs métrages Spider-Man : Far From Home, Stuber, Toy Story 4, Aladdin, Yesterday, Rocketman et Men in Black.

« Nous sommes très heureux de l'excellent résultat au box-office et tenons à féliciter toute l'équipe du film pour ce démarrage exceptionnel, a indiqué le président des Films Séville, Patrick Roy, par courriel. Encore une fois, le duo Denise Robert (productrice)/Émile Gaudreault nous a offert une comédie de grande qualité. »