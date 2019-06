Matthias et Maxime de Xavier Dolan sortira le 9 octobre 

Ça bouge du côté de Xavier Dolan. Son plus récent film, Matthias et Maxime, sortira cet automne au Québec.

Son huitième long métrage prendra l'affiche le 9 octobre au Québec, une semaine avant sa sortie en France, le 16 octobre.

On apprenait aussi mercredi que son précédent opus, The Death and Life of John F. Donovan, sera enfin offert au public d'ici, le 23 août dans plusieurs salles du pays.

Matthias et Maxime met en vedette Xavier Dolan et Gabriel D'Almeida Freitas, aux côtés de plusieurs jeunes acteurs dans la vingtaine et trentaine.