 Le pianiste québécois Jean-Michel Blais primé à Cannes 

Le jury, composé de journalistes, a remis un disque d'or d'honneur à l'artiste québécois pour la musique originale de Matthias et Maxime de Xavier Dolan, en soulignant le « fruit d'un travail d'une qualité remarquable ».

Le Prix de la meilleure musique originale (le premier prix du jury) a par ailleurs été remis au compositeur Alberto Iglesias pour Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Le compositeur attitré d'Almodovar a déjà été nommé trois fois aux Oscars.

« Depuis 1947, le Festival de Cannes nous invite à découvrir les plus grands compositeurs, tels que Ennio Morricone, Georges Delerue, Michel Legrand ou encore Michael Nyman et Nino Rota », souligne l'équipe de Cannes Soundtrack.

La merveilleuse musique de Matthias & Maxime a été composée directement en studio, pendant le tournage du film de Xavier Dolan. Jean-Michel Blais improvisait à l'oreille des thèmes au piano que le cinéaste faisait jouer sur le plateau, pendant les prises.

« On a fini par garder ces improvisations dans le film, confiait le pianiste cette semaine, de passage à Cannes. J'appelle ça des variations cinématographiques sur un thème schubertien. On est plus dans du piano classique, et moins dans ce que j'ai fait récemment. »

La bande originale de Matthias & Maxime devrait être disponible l'automne prochain.